Раскрыта тайна Бермудского треугольника

Район Атлантического океана, ограниченный треугольником, вершинами которого являются Флорида, Бермудские острова и Пуэрто-Рико, известен исчезновением кораблей и самолетов. Он считается одним из самых загадочных мест на планете.

СУХУМ, 3 авг — Sputnik. Ученые из Университета Саутгемптона проверили одну из наиболее вероятных версий исчезновения кораблей в Бермудском треугольнике – блуждающие волны. Об этом говорится в документальном фильме "Загадка Бермудского треугольника" на Channel 5, сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Star.

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Существуют множество версий загадочных исчезновений, однако основные научные: мощные выбросы метана, генерация волнами инфразвука, слишком быстрое течение и блуждающие волны. Последние представляют собой гигантские одиночные волны высотой 20-30 метров, внезапно возникающие в океане. Корпус судна просто не выдерживает обрушивающегося на него давления воды и идет ко дну.

Исследователи из Саутгемптона решили сосредоточиться именно на этой версии. Они смоделировали так называемый треугольник дьявола и волны-убийцы на компьютере и направили к ним модель судна "Циклоп". Как и ожидалось, корабль не выдержал давления, развалился на две части и затонул за считанные минуты.

По мнению ученых, блуждающие волны могут объяснить исчезновение кораблей, но не самолетов. Поэтому говорить о полном раскрытии секрета загадочного треугольника пока рано.