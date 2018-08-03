"Зомби бой" из клипа Леди Гаги найден мертвым

СУХУМ, 3 авг — Sputnik. Cнявшийся в клипе певицы Леди Гаги канадец Рик Дженест, известный под псевдонимом "Зомби бой", покончил с собой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канадские источники.

32-летний Дженест был обнаружен мертвым в среду в Монреале. О его смерти сообщили полицейские.

Согласно информации, он испытывал психологические проблемы.

Рик Дженест прославился в 2011 году, снявшись в клипе Леди Гаги на песню "Born This Way". Позже он участвовал во многих показах дизайнеров.

Узнав о случившемся, Леди Гага написала в Twitter, что "более чем опустошена" этим известием.

© Sputnik . Анна Салынская Песня Леди Гаги стала лидером в рейтинге "прилипал"

"Мы должны прилагать больше усилий, чтобы изменить культуру, выдвинуть психическое здоровье на передний план и уничтожить стигму, что мы не можем говорить об этом ", — написала Леди Гага.

По ее мнению, в случае проблем, каждому человеку необходимо позвонить кому-то из друзей или семье.

"Мы должны спасать друг друга", — отметила знаменитая певица.

Дженест попал в Книгу рекордов Гиннеса как человек с самым большим количеством татуировок насекомых и костей, которые покрывали 90% его тела.

Сам он рассказывал, что начал делать свои татуировки с 16 лет, после того, как перенес операцию по удалению опухоли мозга.