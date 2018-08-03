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Ученые не выявили связь между электромагнитным излучением и раком мозга

© Sputnik . Pavel Lisitsyn
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Результаты не показали никакой связи между частотой заболеваемости раком мозга и как сильно участники эксперимента подвергались электромагнитному излучению.

СУХУМ, 3 авг — Sputnik. Исследователи из Барселонского института глобального здравоохранения (Испания) не выявили взаимосвязь между электромагнитным излучением и раком мозга, пишет Газета.ru.

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Исследование специалистов ставило перед собой целью подтвердить или опровергнуть сомнения множества людей по поводу того что, электромагнитные волны, излучающие многие современные устройства от микроволновок до мобильников, способны вызывать рак головного мозга, поскольку электромагнитное излучение включает в себя ультрафиолетовое, рентгеновское и гамма-излучения, которые действительно способны провоцировать развитие раковых заболеваний.

Результаты не показали никакой связи между частотой заболеваемости раком мозга и как сильно участники эксперимента подвергались электромагнитному излучению.

Резюмируя, авторы исследования отметили, что на данный момент нет никаких поводов для беспокойства, но работа по созданию более точных инструментов выявления даже гипотетических рисков, будет продолжена.




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