Дмитрий Гвазава выступит на третьем этапе Mitjet в Новгороде

СУХУМ, 4 авг — Sputnik. Автогонщик Дмитрий Гвазава выступит на третьем этапе Кубка России Mitjet – 2018 в Нижнем Новгороде, рассказал на радио Sputnik сам Дмитрий Гвазава.

"Я немного травмирован, но в целом все нормально, тренируюсь. Впереди две гонки, трасса сложная, но пока у меня получается быть в лидерах. Соревнования проходят в Нижнем Новгороде, будут две гонки. Сейчас у меня тренировки. Сегодня вечером уже начнется официальная часть", — рассказал он.

Квалификация перед гонками начнется в 9:00. Первая же гонка состоится в 12:45.

"По итогам первой гонки, первые 10 позиции будут переворачиваться. Вторую гонку стартуют с 10 места. И вот вторую гонку мы будем ехать где-то в районе четырех часов", — добавил Гвазава.

Абхазский автогонщик Дмитрий Гвазава занял второе место в первой гонке пятого этапа Кубка России Mitjet 2L на автодроме в Сочи в 2016 году. Тогда Гвазава выиграл серебряный кубок в профессиональной версии (PRO), а в полупрофессиональной версии (Semi-PRO) Дмитрий Гвазава стал первым.

Сегодня Mitjet 2L широко распространен во Франции, Италии, Германии, России и США. В гонках принимают участие более 40 машин. Основатель серии Mitjet – известный французский гонщик Жан-Филипп Дайро.

Промоутер серии Mitjet в России – компания Arctic Energy. Автомобили класса MITJET 2L – это металлический каркас и пластиковый корпус, двигатель 2.0L 16V, мощность – 260 лошадиных сил, шестиступенчатая секвентальная коробка передач, задний привод. Вес машин класса MITJET 2L – 750 килограммов, объем топливного бака – 37 литров.