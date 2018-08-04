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Актер, президент промоутерской компании ЖАРА FIGHT Стивен Сигал

Стивен Сигал начал работать в МИД России

© Sputnik . Grigoriy Sysoyev
Новости
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Сигал получил российское гражданство 3 ноября 2016 года.

СУХУМ, 4 авг — Sputnik. Актер Стивен Сигал назначен специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных отношений, передает РИА Новости со ссылкой на страницу ведомства в Facebook.

"Стивен Сигал назначен специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей. Задача — содействие дальнейшему развитию российско-американских отношений в гуманитарной сфере, включая взаимодействие в сфере культуры, искусства, общественных и молодежных обменов и так далее", — отмечают в ведомстве.

Как подчеркнули в МИД, речь идет об "общественно-политической должности, не предполагающей денежного вознаграждения".

"В международной практике можно провести параллели с функциями послов доброй воли ООН", — говорится в тексте сообщения.




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