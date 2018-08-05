На президента Венесуэлы Николаса Мадуро совершили покушение: его реакция попала на видео

Президент Венесуэлы произносил речь на параде и в этот момент раздался взрыв.

СУХУМ, 5 авг — Sputnik. Президент Венесуэлы Николас Мадуро пережил попытку покушения на свою жизнь в субботу, президент и его окружение не пострадали, сообщает РИА Новости.

Во время выступления Мадуро к трибуне на проспекте Боливара были направлены несколько летательных аппаратов с взрывчатым веществом. В результате взрывов ранения получили семеро гвардейцев.

Мадуро уже обратился к стране по телевидению, пообещав найти и сурово наказать виновных.

Глава Венесуэлы адресовал свои обвинеия президенту Колумбии Хуану Мануэлю Сантосу. Помимо Сантоса, он упомянул и США. "Мы спросим с тех ответственных, кто живет за границей, в первую очередь в США. По первым данным расследованиям, многие из организаторов покушения живут в США, в штате Флорида. Надеюсь, что правительство Дональда Трампа будет готово бороться с террористическим группами, которые совершают покушения против мирных стран, в нашем случае – Венесуэлы", — заявил Мадуро в ходе телеобращения к нации.

О своей ответственности за покушение заявила подпольная группа "Фланелевые солдаты".