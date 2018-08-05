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Река в Сочи, архивное фото

В Сочи нашли тело девочки, унесенной рекой

© Sputnik . Нина Зотина
Новости
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Рано утром в воскресенье экстренные службы возобновили поиски девочки, унесенной течением реки в Сочи в пятницу.

СУХУМ, 5 авг — Sputnik. Спасатели обнаружили в море в районе пляжа "73-й километр" (Мамайка) тело четырехлетней девочки, которую в пятницу в Сочи унесло течение реки, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России.

"Девочку нашли в 11.30 в районе пляжа "73-й километр", в море на удалении 500 метров от берега", — сообщили в ЮРПСО.

Ранее сообщалось, что четверо отдыхающих — мужчина, женщина и двое детей 4 и 15 лет — упали в реку Пластунка. Взрослых удалось спасти, детей унесло течением. По информации СУСК РФ по Краснодарскому краю, организована доследственная проверка по факту исчезновения двух несовершеннолетних детей. По сообщению мэрии, в поисках детей были задействованы более 400 человек. В субботу утром во время вертолетного облета в русле реки Сочи в районе Водозабора было обнаружено тело погибшего подростка. Поиски девочки завершились в воскресенье.

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Теги:
спасатели, МЧС, Сочи, Россия



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