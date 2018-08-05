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Дым сигареты

Ученые развеяли миф о безвредности курения кальяна

CC0
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Ученые надеются, что их исследование привлечет внимание общественности, а курение кальяна и производство табака для него будет регулироваться законом.

СУХУМ, 5 авг — Sputnik. Ученые из США выяснили, что вред для здоровья от курения кальяна сопоставим с курением обычных сигарет, сообщает РИА Новости.

Сигареты
CC0
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Группа из 48 добровольцев участвовала в эксперименте. Испытуемые курили кальян на протяжении 30 минут, специалисты замеряли сердечный ритм, артериальное давление, уровень никотина в крови до и после курения кальяна.

Ученые установили, что один сеанс курения кальяна увеличивал частоту сердечных сокращений на 16 ударов в минуту, а также повышал артериальное давление. Кроме того, курение кальяна заметно повысило показатель артериальной жесткости — ключевой фактор риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Такие данные, по словам ученых, сопоставимы с теми, что наблюдаются у курильщиков обычных сигарет. Следовательно, распространенное мнение, что кальяны наносят гораздо меньший вред, чем сигареты, не оправдано.

Ученые надеются, что их исследование привлечет внимание общественности, а курение кальяна и производство табака для него будет регулироваться законом.




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