18:48 05 Августа 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.45
  • EUR73.47
Поиск
Крушение самолета Junkers Ju-52 авиакомпании JU-AIR вблизи горного курорта Флимс в Швейцарии. 5 августа 2018 title=Крушение самолета Junkers Ju-52 авиакомпании JU-AIR вблизи горного курорта Флимс в Швейцарии. 5 августа 2018

Двадцать человек погибли в авиакатастрофе в Швейцарии

REUTERS / Arnd Wiegmann
Новости
Получить короткую ссылку
29 0 0

По данным полиции швейцарского кантона Гризон, крушение потерпел самолет времен Второй мировой войны марки JU52 HB-HOT.

СУХУМ, 5 авг — Sputnik. Полиция кантона Гризон/Граубюрден подтвердила гибель 20 человек — 11 мужчин и 9 женщин, которые находились на борту разбившегося в Швейцарии самолета Junkers Ju 52, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

Самолет разбился на высоте 2540 метров около пика Сеньяз. Юнкерс вылетел из Локарно в сторону военного аэродрома в Дюбендорфе в субботу вечером.

По данным RTS, самолет возвращался после двухдневной экскурсии в кантон Тичино. На его борту находилось 17 человек и 3 члена экипажа.

Представители кантональной полиции на пресс-конференции, которая транслировалась швейцарским телеканалом RTS, заявили, что речь идет о коллекционном самолете JU52 HB-HOT (Юнкерс 52), построенном в 1939 году и получившим название "Тетушка Ю".




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Танцоры на параде в честь Дня независимости в Лиме, Перу
Неделя в объективе: выборы в Зимбабве и сбор цветов лотоса
Самые зрелищные моменты пятого дня АрМИ-2018
Танки взрываются, солдаты переносят "раненых": пятый день АрМИ-2018
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia