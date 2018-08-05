Двадцать человек погибли в авиакатастрофе в Швейцарии

СУХУМ, 5 авг — Sputnik. Полиция кантона Гризон/Граубюрден подтвердила гибель 20 человек — 11 мужчин и 9 женщин, которые находились на борту разбившегося в Швейцарии самолета Junkers Ju 52, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

Самолет разбился на высоте 2540 метров около пика Сеньяз. Юнкерс вылетел из Локарно в сторону военного аэродрома в Дюбендорфе в субботу вечером.

По данным RTS, самолет возвращался после двухдневной экскурсии в кантон Тичино. На его борту находилось 17 человек и 3 члена экипажа.

Представители кантональной полиции на пресс-конференции, которая транслировалась швейцарским телеканалом RTS, заявили, что речь идет о коллекционном самолете JU52 HB-HOT (Юнкерс 52), построенном в 1939 году и получившим название "Тетушка Ю".