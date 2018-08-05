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Чашка кофе

Криптовалюту будут принимать в кофейнях Starbucks

Kaleb Fulgham
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Теперь вы сможете порадовать себя чашечкой кофе и десертом в кофейнях Starbucks в обмен на криптовалюту.

СУХУМ, 5 авг — Sputnik. Международная сеть кофеин Starbucks вместе с Microsoft присоединились к венчурному предприятию оператора нью-йоркской фондовой биржи по созданию глобальной рыночной площадки для операции с криптовалютой, сообщает портал "360tv".

Сервис, который станет посредником между клиентом и кофейней, называется Bakkt. Система будет автоматически менять биткоины на доллары по действующему курсу.

Проект планируют запустить в ноябре. Первой в систему будет внедрена самая популярная криптовалюта — биткоин.




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