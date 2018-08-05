Криптовалюту будут принимать в кофейнях Starbucks

Теперь вы сможете порадовать себя чашечкой кофе и десертом в кофейнях Starbucks в обмен на криптовалюту.

СУХУМ, 5 авг — Sputnik. Международная сеть кофеин Starbucks вместе с Microsoft присоединились к венчурному предприятию оператора нью-йоркской фондовой биржи по созданию глобальной рыночной площадки для операции с криптовалютой, сообщает портал "360tv".

Сервис, который станет посредником между клиентом и кофейней, называется Bakkt. Система будет автоматически менять биткоины на доллары по действующему курсу.

Проект планируют запустить в ноябре. Первой в систему будет внедрена самая популярная криптовалюта — биткоин.

Bitcoin could come to your retirement account, thanks to Starbucks’ crypto venture: Investor Brian Kelly https://t.co/9WB3but3tE pic.twitter.com/zQJQd2uEq2 — Think ICO (@Think_ICO) 5 августа 2018 г.

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