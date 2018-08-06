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Муха

Муха помешала установить новый мировой рекорд в Германии

© Flickr / Opo Terser
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В городе Нидда в Германии пытались разрушить самую длинную цепочку из костяшек домино.

СУХУМ, 6 авг — Sputnik. Двадцать энтузиастов из Германии пытались установить новый мировой рекорд по падению цепочки из мини-домино, но им помешала пролетавшая мимо муха, сообщает РИА Новости.

Две недели старались немцы, создавая цепочку.

"Костяшки размером с ноготь мизинца. Муха спровоцировала реакцию раньше времени, и у нас не было времени для того, чтобы восстановить все части", — заявил организатор мероприятия Патрик Синнер.

Однако им удалось установить рекорд в Германии — обрушились 569 229 костяшек из запланированных 600 тысяч, предыдущий составлял 538 тысяч костяшек.




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