Херсонский суд не выпустил Вышинского из стеклянного бокса на время заседания

СУХУМ, 6 авг — Sputnik. Руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского отказались выпускать из стеклянного бокса во время заседания по рассмотрению жалобы на продление ему ареста, сообщает РИА Новости.
Предыдущее заседание Апелляционного суда Херсонской области по рассмотрению жалобы на продление ареста не состоялось из-за того, что Вышинского не доставили из СИЗО.
"В удовлетворении ходатайства о перемещении Кирилла Вышинского из стеклянной кабины к адвокатам отказано", — написал Доманский на своей странице в Facebook.
Защита арестованного журналиста в ответ на эти действия заявила отвод суду и требует заменить судейский состав.
Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Одновременно в Киеве был задержан руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Суд в Херсоне 17 мая арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита обжаловала это решение в апелляционном суде Херсонской области, однако суд в обжаловании отказал.