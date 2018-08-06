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Рассмотрение апелляции по делу журналиста К. Вышинского

Херсонский суд не выпустил Вышинского из стеклянного бокса на время заседания

© Sputnik . Стрингер
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Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (67)
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Одиннадцатого июля суд в Херсоне продлил срок содержания под стражей Вышинского на два месяца — до 13 сентября. Защита подала жалобу в Апелляционный суд Херсонской области.

СУХУМ, 6 авг — Sputnik. Руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского отказались выпускать из стеклянного бокса во время заседания по рассмотрению жалобы на продление ему ареста, сообщает РИА Новости.

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Предыдущее заседание Апелляционного суда Херсонской области по рассмотрению жалобы на продление ареста не состоялось из-за того, что Вышинского не доставили из СИЗО.

"В удовлетворении ходатайства о перемещении Кирилла Вышинского из стеклянной кабины к адвокатам отказано", — написал Доманский на своей странице в Facebook.

Защита арестованного журналиста в ответ на эти действия заявила отвод суду и требует заменить судейский состав.

Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Одновременно в Киеве был задержан руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Суд в Херсоне 17 мая арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита обжаловала это решение в апелляционном суде Херсонской области, однако суд в обжаловании отказал.

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Темы:
Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (67)



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