Украина может прекратить железнодорожное сообщение с Россией

С октября 2015 года между странами полностью отсутствует авиасообщение по инициативе Киева.

СУХУМ, 6 авг — Sputnik. Украинские власти заявили, что страна может прекратить железнодорожное сообщение с Россией, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра инфраструктуры страны Владимира Омеляна.

"Мы рассматриваем сейчас вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой", — заявил Омелян в эфире телепрограммы "Завтрак с 1+1". Его слова приводятся на сайте ТСН.

Убытки от закрытия движения российских поездов через территорию Украины, по утверждению Омеляна, составят одну гривну.

При этом в государственной администрации железнодорожного транспорта ("Укрзализныця") сообщали, что самым прибыльным украинским поездом в 2017 году стал состав "Киев — Москва", он принес почти шесть миллионов долларов прибыли.

С октября 2015 года между странами полностью отсутствует авиасообщение, этот шаг стал инициативой Киева. Пассажирские поезда еще ходят, но их число уменьшилось в несколько раз по сравнению с тем, что было до госпереворота на Украине. Сейчас между странами нет прямых поездов российского формирования. Через Украину проходит лишь один транзитный поезд "Москва — Кишинев — Москва". Остальные составы, соединяющие Россию и Украину, принадлежат Украинским железным дорогам и железнодорожным администрациям стран СНГ.