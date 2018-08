Facebook попросил банки поделиться данными о счетах пользователей

СУХУМ, 6 авг — Sputnik. Представители социальной сети Facebook вели переговоры с крупнейшими американскими банками, в ходе которых просили поделиться информацией о счетах своих пользователей "для возможного развития нового функционала приложения", сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию в издании Wall Street Journal.

Осведомленные источники Wall Street Journal уточнили, что речь, скорее всего, идет о благих намерениях — запуске функции, которая показывала бы пользователям баланс их банковского счета и предупреждала бы о попытках мошенничества.

"Facebook все больше хочет быть платформой, где люди будут покупать и продавать товары и услуги, помимо общения с друзьями. За последний год компания обсудила с JPMorgan Chase & Co., Wells Fargo & Co., Citigroup Inc. и U.S. Bancorp возможные функции для клиентов этих банков, которые соцсеть может предложить на базе своего мессенджера Facebook Messenger", — сообщает издание со ссылкой на источники.

Другие источники сообщают, что Facebook также просит банки поделиться информацией о том, где их клиенты производят покупки по картам, кроме как в Facebook Messenger.

Отмечается, что один из банков уже вышел из переговоров с Facebook, поскольку там опасаются утечки данных. Кроме того, банки вообще не склонны делиться с кем-то данными о держателях счетов, так как хотят привлекать больше клиентов в свои цифровые приложения.

Также сообщается, что компании Google и Amazon ранее тоже запрашивали банки о данных клиентов, чтобы внедрить свои приложения в базовые сервисы финансовых компаний.