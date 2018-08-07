Медведев о цели признания Абхазии и Южной Осетии: защитить своих граждан

СУХУМ, 7 авг — Sputnik. Глава правительства России Дмитрий Медведев заявил, что Россия, признав Абхазию и Южную Осетию независимыми республиками, защитила постоянно проживающих там своих граждан и гарантировала мир в регионе, передает РИА Новости.

"Мы смогли защитить своих граждан – их много, граждан Российской Федерации, которые живут и в Абхазии, и в Южной Осетии. И у нас не болит постоянно голова о том, что в какой-то момент будет очередное нападение, нам придется вмешиваться, защищать наших граждан, защищать нашу безопасность, давать какой-то ответ. В результате просто в регионе все понятно. И это самое главное", — сказал Медведев в интервью газете "Коммерсант".

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.

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Россия 26 августа 2008 года признала суверенитет двух республик — Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Впоследствии Абхазию и Южную Осетию признали Никарагуа, Венесуэла, Науру, Тувалу, Вануату и Сирия.