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Интервью премьер-министра РФ Д. Медведева газете «Коммерсантъ»

Медведев: руководство России было едино в вопросе признания Абхазии и Южной Осетии

© Sputnik . Екатерина Штукина
Новости
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Признание суверенитета Южной Осетии и Абхазии было единственно лучшим решением, считает премьер-министр России Дмитрий Медведев.

СУХУМ, 7 авг – Sputnik. Решение о признании независимости Южной Осетии и Абхазии в 2008 году было принято без разногласий в высшем политическом руководстве России, сказал Дмитрий Медведев, передает РИА новости со ссылкой на интервью премьер-министра газете "Коммерсант".

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Медведев отметил, что данное решение руководства России вызвало дискуссии в СМИ и обществе, и "это совершенно нормально для любого гражданского общества".

"Дискуссии были и тогда, достаточно поднять прессу того периода, в интернете посмотреть, какие были дискуссии. Но если говорить о позиции высшего политического руководства, то позиция была единой", — подчеркнул он.

По словам Медведева, признание суверенитета Южной Осетии и Абхазии было единственно лучшим решением.

"После завершения военной составляющей кампании по "принуждению Грузии к миру" встал вопрос "А что дальше?" – естественно, прежде всего передо мной как главой государства. Я определенное время думал и пришел к выводу, что ничего лучше, чем признать независимость двух этих образований, по всей вероятности, предложить невозможно. И это, на мой взгляд, был единственно возможный шаг", — рассказал глава российского правительства.

Говоря о том, можно ли было отложить решение вопроса признания, Медведев ответил, что подвешенное состояние "оставляет поле или пространство для силовых действий".

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"Если это независимые территориальные образования, если это государства, с которыми у нас есть договоры и с которыми у нас существуют соглашения о размещении там нашего воинского контингента, то тогда все ясно, никто ничего против них не будет делать. Все понимают, что дороже связываться с Российской Федерацией, чем проводить в жизнь какие-то утопические идеи. А если это подвешенная ситуация, значит, тогда можно периодически провокации какие-то совершать, рассчитывать на то, что в результате каких-то очередных дурацких военных кампаний удастся что-то оторвать и так далее", — пояснил мысль Медведев.
Учитывая, что президентом Грузии на тот момент был Михаил Саакашвили, "несбалансированный в психическом смысле человек", иного выхода просто не было, считает Медведев.

"Может быть, если бы там было другое руководство, можно было что-то и обсуждать. Но я уверен, что другое руководство просто не приняло бы такого безобразного решения о нападении на стариков и детей, нападении на российских миротворцев и, по сути, объявлении войны Российской Федерации", — добавил премьер.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.

Россия 26 августа 2008 года признала суверенитет двух республик — Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Впоследствии Абхазию и Южную Осетию признали Никарагуа, Венесуэла, Науру, Тувалу, Вануату и Сирия.

Теги:
Дмитрий Медведев, Южная Осетия, Грузия, Абхазия, Россия



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