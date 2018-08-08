Президент Венесуэлы назвал цель покушения на него

Покушение на Николаса Мадуро с использованием дронов со взрывчаткой было совершено в момент выступления главы государства в Каракасе.

СУХУМ, 8 авг — Sputnik. Лидер Республики Венесуэла Николас Мадуро заявил, что террористы, пытавшиеся убить его, преследовали одну цель — погрузить страну в хаос, сообщает РИА Новости.

Покушение на Николаса Мадуро с использованием дронов со взрывчаткой было совершено в момент выступления главы государства в Каракасе на церемонии в честь 81 годовщины создания Национальной боливарианской гвардии. Беспилотники были обезврежены. Получили ранения семь сотрудников силовых структур. Президент и члены высшего руководства страны не пострадали.

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"Они пытались не только убить нас, убить президента, но и убить страну, мир, демократическую идею, наполнить насилием политическую и социальную жизнь Венесуэлы. Это было против меня и против тебя, это был террористический акт, покушение", — сказал он в эфире государственного телевидения.

Помимо этого, Мадуро обвинил в причастности к покушению одного из лидеров оппозиции Хулио Борхеса и депутата Национального учредительного собрания (парламента) Хуана Рекесенса.