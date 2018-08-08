Хаджимба обратился к народу и президенту Южной Осетии

Рауль Хаджимба направил обращение президенту Южной Осетии Анатолию Бибилову в связи с десятой годовщиной начала августовской войны в Южной Осетии.

СУХУМ, 8 авг — Sputnik. Народ Абхазии хорошо помнит, какие тяжелые раны наносит война. Абхазия вместе с Южной Осетией вспоминает тех, кто пал от рук грузинского агрессора, сказал Рауль Хаджимба в обращении к Анатолию Бибилову, опубликованному на сайте президента Абхазии.

"Мужественный и свободолюбивый осетинский народ, пройдя через испытания войной, одержал долгожданную победу в борьбе за свободу и независимость своей Родины, выбрав путь к построению свободного демократического государства, к светлому и достойному будущему", — говорится в обращении.

Хаджимба подчеркнул, что благодаря решительным действиям руководства России, ставшей гарантом сохранения целых народов, сегодня Южная Осетия и Абхазия живут в мире.

Война 08.08.08: главная ошибка Запада>> © Фото : Пресс-служба президента Хаджимба: Абхазия и Южная Осетия должны доказать всему миру правоту России

"В этот день мы еще раз выражаем соболезнование и передаем слова поддержки всем, чьи близкие и родные люди погибли в ходе военных действий. Вечная память всем защитникам Родины, всем невинным жертвам грузинской военной агрессии. Уверен, что отношения между нашими народами будут укрепляться и наполняться новым содержанием. От всей души желаю каждому жителю братской республики благополучия и мирного неба над головой", — сказал Хаджимба в телефонном разговоре с Бибиловым, также состоявшемся 8 августа.

Россия 26 августа 2008 года признала суверенитет двух республик — Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Впоследствии Абхазию и Южную Осетию признали Никарагуа, Венесуэла, Науру, Тувалу, Вануату и Сирия.