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Оскар

"Оскар" пополнился новой номинацией

© flickr.com/ lincolnblues
Новости
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Нововведение должно, по мнению членов Американской киноакадемии, повысить рейтинги премии и академии.

СУХУМ, 9 авг — Sputnik. Американская киноакадемия, организаторы премии "Оскар", ввели новую номинацию за "Лучший популярный фильм", сообщает РИА Новости.

Статуэтка Оскар
© flickr.com/ Prayitno
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"Мы создадим новую категорию за выдающиеся достижения в популярном кино", — говорится в письме руководителей академии.

Члены совета киноакадемии пообещали объявить о критериях выбора и других деталях нововведения позднее.

Помимо новой категории, появятся и другие изменения. Отныне наименее популярные категории не будут транслироваться вживую на ТВ, что сократит время церемонии в эфире. Более того, 92-я церемония награждения пройдет не 23 февраля 2020 года, как было объявлено ранее, а 9 февраля, чтобы опередить другие кинопремии. При этом уточняется, что дата 91-й церемонии останется прежней, она пройдет в Лос-Анджелесе, в театре Dolby, 23 февраля 2019 года.

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