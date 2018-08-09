Жена Асада обратилась к сирийскому народу после диагностирования у нее рака

СУХУМ, 9 авг — Sputnik. Жена президента Сирии Асма Асад опубликовала обращение к сирийскому народу после того, как была госпитализирована из-за выявленного у нее рака молочной железы, сообщает РИА Новости.

"Я часть народа, научившего мир стойкости, силе и противостоянию трудностям. Моя решимость проистекает из вашей решимости и стойкости всех прошедших лет", — цитирует Асму Асад Twitter канцелярии сирийского лидера.

"..أنا من هذا الشعب الذي علّم العالم الصمود والقوّة ومجابهة الصعاب.. وعزيمتي نابعة من عزيمتكم وثباتكم كلّ السنوات السابقة.."



السيدة #أسماء_الأسد pic.twitter.com/4zLBNzADRm — Syrian Presidency (@Presidency_Sy) 8 августа 2018 г.

Асма Асад родилась 11 августа 1975 года в Лондоне в семье, принадлежащей известному и знатному суннитскому роду из города Хомс. Асма имеет экономическое образование и является экспертом в области компьютерных технологий. В 2000 году она переехала в Сирию и вышла замуж за Асада, они воспитывают троих детей.