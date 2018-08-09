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Первая леди Сирии Асма Асад (в центре) во время встречи с семьями погибших в САР офицеров России.

Жена Асада обратилась к сирийскому народу после диагностирования у нее рака

© Sputnik . Михаил Алаеддин
Новости
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​В среду первую леди Сирии госпитализировали в Дамаске из-за злокачественной опухоли молочной железы, которую выявили на ранней стадии.

СУХУМ, 9 авг — Sputnik. Жена президента Сирии Асма Асад опубликовала обращение к сирийскому народу после того, как была госпитализирована из-за выявленного у нее рака молочной железы, сообщает РИА Новости.

"Я часть народа, научившего мир стойкости, силе и противостоянию трудностям. Моя решимость проистекает из вашей решимости и стойкости всех прошедших лет", — цитирует Асму Асад Twitter канцелярии сирийского лидера.

Асма Асад родилась 11 августа 1975 года в Лондоне в семье, принадлежащей известному и знатному суннитскому роду из города Хомс. Асма имеет экономическое образование и является экспертом в области компьютерных технологий. В 2000 году она переехала в Сирию и вышла замуж за Асада, они воспитывают троих детей.

Теги:
Башар Асад, Асма Асад, Сирия



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