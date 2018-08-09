Обвиняемый по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" пытался покончить с собой

Андрея Бурсина, начальника службы пожаротушения ФГКУ "Первый отряд Федеральной противопожарной службы по Кемеровской области", задержали 7 июля, его обвиняют в халатности.

СУХУМ, 9 авг — Sputnik. Один из обвиняемых по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", начальник службы пожаротушения Андрей Бурсин, попал в психиатрическую больницу после попытки суицида, сообщает РИА Новости со ссылкой на экс-главу областного ГУ МЧС Александра Мамонтова.

Адвокат Бурсина Ольга Куприянова сообщила, что его жизни ничего не угрожает. По ее словам, Бурсина увезли из СИЗО в медицинское учреждение на экспертизу, которую назначили по постановлению следователя.

По версии следствия Андрей Бурсин не организовал "проведение разведки и управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона" на месте пожара в помещении ТЦ, из-за чего погибли люди. За пожарного вступились его коллеги и родственники, в интернете создали петицию в его поддержку, которая уже собрала более 81,2 тысячи подписей.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. Погибли 60 человек, большинство из них — дети.

Следствие установило, что в торговом центре не работала автоматическая пожарная сигнализация, а охранник не стал включать принудительную систему оповещения о ЧП.

Фигурантами уголовного дела стали 11 человек, включая собственников и управляющих зданием, охранника, а также ответственных за ввод ТЦ в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия.