Уязвимость WhatsApp позволяет менять чужие сообщения

Специалисты сообщили о найденной в приложении ошибке разработчику, в WhatsApp пока не прокомментировали выводы аналитиков.

СУХУМ, 9 авг — Sputnik. Эксперты нашли уязвимость в популярном мессенджере и утверждают, что эта недоработка открывает доступ к сообщениям пользователя WhatsApp как в личной переписке пользователей, так и в групповых чатах, и позволяет удаленно их редактировать, сообщает РИА Новости.

Такая возможность появляется из-за уязвимости в инструментах для синхронизации данных мобильной и веб-версии WhatsApp.

Аналитики выделили несколько способов "проникновения" в чат. Например, с помощью функции "Цитата" в групповом чате можно заменить ID реального отправителя на имя любого другого пользователя, даже если он не состоит в переписке. Также есть возможность отправить участнику группы "в личку" замаскированное под чат сообщение, и тогда ответ адресата послания будет виден всем участникам группы.