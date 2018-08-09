Выживут только кукушки: птицы научились адаптировать яйца под гнездо хозяина

Кукушки — одни из самых известных гнездовых паразитов среди птиц, они подкладывают свои яйца в чужие гнезда, а вылупившиеся кукушата избавляются от яиц хозяйки, становясь "приемышами", получают всю еду.

СУХУМ, 9 авг — Sputnik. Кукушки совершенствуются в гнездовом паразитизме, птицы научились подкидывать в чужие гнезда яйца подходящего размера, сообщает портал N+1.

Ученые изучили размеры яиц глухих кукушек и нескольких видов пеночек, в гнездах которых паразитируют кукушки, и выяснили, что кукушки подкидывают свои яйца в те гнезда, внутри которых лежат максимально соответствующие им по ширине яйца пеночек.

"Если яйца кукушки будет слишком отличаться от яиц хозяйки гнезда, то последняя постарается избавиться от подкидыша. Ранее, однако, считалось, что сходство касается только цвета яйца, но не размера. А оказалось, что и размер тоже играет весьма важную роль", — рассказывает сотрудник Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН Михаил Головатин.

Кукушки — одни из самых известных гнездовых паразитов среди птиц: самки кукушек откладывают яйца в чужих гнездах, а вылупившиеся кукушата избавляются от яиц хозяйки, становятся "приемышами" и получают всю еду.