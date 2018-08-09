Суд назначил наказание Федору Смолову за аварию в Краснодаре

Футболист "Краснодара" и сборной России Федор Смолов стал виновников ДТП в ночь на 1 августа в Краснодаре.

СУХУМ, 9 авг — Sputnik. Нападающий сборной России по футболу Федор Смолов лишен водительских прав на один год. Такое решение вынес Октябрьский районный суд в Краснодаре, сообщает РИА Новости. © Sputnik . Алексей Филиппов Футболист Смолов устроил ДТП в Краснодаре на машине за 9 миллионов рублей

Судья Андрей Прокопенко заявил, что футболист совершил административное правонарушение, оставив место ДТП. Суд учел признание вины и возмещение нанесенного ущерба и решил лишить его прав на управление транспортными средствами сроком на один год.

"Смолов в полном объеме возместил нанесенный ущерб и оплатил ремонт имущества на сумму 58 тысяч рублей", — заявил судья.

Максимальное наказание, которое грозило футболисту, предусматривало лишение прав на срок от года до полутора лет либо арест до 15 суток.

Смолов попал в ДТП в Краснодаре в ночь на 1 августа. Сам футболист не пострадал, но повредил автомобиль BMW M5 First Edition. По информации ГУМВД по Краснодарскому краю, водитель автомобиля не справился с управлением, из-за чего совершил наезд на несколько секций дорожного ограждения. На водителя составили административный протокол по статье 12.33 КоАП (повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений) и статье 12.27 КоАП (невыполнение обязанностей в связи с ДТП).

Напомним, что Смолов выступал за "Краснодар" с 2015 года и провел в составе клуба 101 матч, в которых забил 64 гола. За сборную России он сыграл 37 матчей и забил 12 голов. В четверг было объявлено о переходе Смолова в московский "Локомотив".