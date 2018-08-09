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Канава в поселке Лазаревское

Стали известны новые подробности гибели ребенка в ливневке в Сочи

© Фото: Администрация города Сочи
Новости
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В поселке 3 августа Лазаревское мальчик упал в ливневую канаву, его тело позже нашли в море. СУСК по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

СУХУМ, 9 авг — Sputnik. Хозяин гостиницы в Лазаревском районе Сочи признал, что переделал ливневую канаву, в которой погиб ребенок, в 2000-х годах, сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Краснодарского края.

"В ходе проверки хозяин дома сообщил, что переделывал ливневку в 2000-х годах. Проверка продолжается. Установлено, что ответственный за этот участок ливневой канализации МУП "Водосток", — сообщили в ведомстве.

В поселке Лазаревское 3 августа мальчик упал в ливневую канаву. Бабушка пыталась спасти ребенка, но безуспешно, его тело нашли в море. Власти Сочи рассказали, что решетки на открытой ливневой канаве, в которую упал мальчик, не предусмотрены проектом. В мэрии добавили, что бабушка ребенка знала об открытой ливневке. СУСК по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. По информации краевой прокуратуры, ливневая канава была самостоятельно переделана хозяином расположенной поблизости гостиницы.



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