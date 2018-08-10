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Скорая медицинская помощь, архивное фото

Автобус протаранил толпу пешеходов в подмосковных Мытищах - видео 18+

© Sputnik . Павел Лисицын
Новости
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По предварительной информации, причиной наезда стал отказ тормозов автобуса.

СУХУМ, 10 авг — Sputnik. Автобус наехал на пешеходов в городе Мытищи Московской области, двое госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка МВД.

"Автобус наехал на троих пешеходов в районе Шараповского проезда, двое госпитализированы в тяжелом состоянии", — пояснили в пресс-службе.

По предварительной информации, причиной наезда стал отказ тормозов автобуса.

Окончательную причину ДТП установят в ходе проверки. В момент аварии автобус перевозил пассажиров, из них никто не пострадал.



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