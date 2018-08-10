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Туманность Ориона

США создадут Министерство Космических сил к 2020

© AFP 2018 / Ye Aung Thu
Новости
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Конгресс США должен провести работу по созданию нового министерства, которое позволит организовать подготовку и комплектование американских Космических сил.

СУХУМ, 10 авг — Sputnik. Соединенные штаты Америки намерены сформировать к 2020 году новое министерство Космических сил, заявил вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс, сообщает RT.

Основная цель, по словам Пенса, обеспечение доминирования США в космосе на фоне "угроз со стороны Китая и России".

"Наши противники уже превратили космос в зону боевых действий, и Соединенные Штаты не отступят от этого вызова. Америка всегда будет стремиться к миру в космосе и на земле, но история доказывает, что мир приходит только через силу, и в области космического пространства космические силы США будут такой силой в предстоящие годы", — заявил Майк Пенс.

В конце июня глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил о необходимости недопущения выведения оружия США в космос.



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