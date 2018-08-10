"Цунами" из облаков напугало жителей американского штата

СУХУМ, 10 авг — Sputnik. Пользователи выложили в сеть видео необычных облаков похожих на гигантскую волну, сообщает РИА Новости.
В комментариях отметили, что необычное явление наблюдали в небольшом городе Анна в южной части штата Иллинойс.
Один из пользователей в шутку посоветовал автору видео бежать поскорее.
"Нет, это определенно цунами", — поразился еще один комментатор.
"Я бы начал молиться, хоть и неверующий", — поддержал его другой.
Некоторые пользователи при виде облаков вспомнили фильм "Мгла" по повести Стивена Кинга.
Многие предположили, что на видео попали так называемые валовые облака, образующиеся на границе атмосферных фронтов.