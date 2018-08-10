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Облака над Верхним Озером в штате Иллинойс, США. 10 августа 2018 title=Облака над Верхним Озером в штате Иллинойс, США. 10 августа 2018

"Цунами" из облаков напугало жителей американского штата

© Кадр из видео
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Видео с облаками, напугавшими пользователей, было сделано в небольшом городе Анна в южной части штата Иллинойс.

СУХУМ, 10 авг — Sputnik. Пользователи выложили в сеть видео необычных облаков похожих на гигантскую волну, сообщает РИА Новости.

В комментариях отметили, что необычное явление наблюдали в небольшом городе Анна в южной части штата Иллинойс.

Один из пользователей в шутку посоветовал автору видео бежать поскорее.

"Нет, это определенно цунами", — поразился еще один комментатор.

"Я бы начал молиться, хоть и неверующий", — поддержал его другой.

Некоторые пользователи при виде облаков вспомнили фильм "Мгла" по повести Стивена Кинга.

Многие предположили, что на видео попали так называемые валовые облака, образующиеся на границе атмосферных фронтов.



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