Сотрудник авиакомпании угнал самолет из аэропорта Сиэтла и потерпел крушение

СУХУМ, 11 авг — Sputnik. Береговая охрана США получила сообщения о том, что из аэропорта американского города Сиэтл угнан самолет авиакомпании Alaska Airlines. Об этом сообщает РИА Новости.

Несанкционированный вылет самолета из международного аэропорта Сиэтла Такома произвел сотрудник авиакомпании, позже сообщили представители аэропорта.

"Сотрудник авиакомпании совершил неавторизированный вылет без пассажиров в аэропорту Сиэтла, лайнер разбился на юге залива Пьюджет. В аэропорту был восстановлен обычный режим работы", — говорится в сообщении аэропорта в Twitter.

Лайнер разбился чуть отлетев от аэропорта, береговая охрана получила сообщения о виднеющемся столбе дыма рядом с островом Кетрон в штате Вашингтон. К месту инцидента направились спасатели.