Захарова объявила зеркальный ответ России на санкции США‍

На данный момент Россия прорабатывает ответные меры в отношении США для зеркальной реакции на санкции, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

СУХУМ, 11 авг — Sputnik. Россия прорабатывает зеркальные меры в ответ на новые санкции США, заявила директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова РИА Новости в ходе визита в Сербию.

Отвечая на вопрос, готовит ли Кремль ответ США на новый пакет антироссийских санкций и будет ли ответ включать в себя запрет на продажу российских ракетных двигателей США, Захарова обратила внимание на специфику американских ограничительных мер.

"Сейчас эти (наши — ред.) ответные меры прорабатываются. Мы заявили, что, к сожалению, вынуждены были в очередной раз вместо того, чтобы придумывать, как улучшать и выводить отношения из тупика, отвечать зеркально. Мы об этом сказали открыто и публично", — заявила Захарова.

По словам официального представителя МИД России, жесткую санкционную политику США в последнее время проводят в отношении не только России, но и Китая, Ирана, и даже своих партнеров — стран Евросоюза.

"Дело не в России, дело в том, что, возможно, США понимают, что теряют ресурсы дальнейшего развития для выхода из регулярных кризисов, которые, действительно, переживает мир. Этих ресурсов больше нет, и нужны все новые и новые, нужна реальная экспансия, политическая, финансовая, экономическая, которую мы все и наблюдаем", — отметила Захарова.

© Sputnik . Максим Богодвид Рубль падает в преддверии новых санкций

Власти США анонсировали о введении нового пакета санкций против России 8 августа. Причиной для санкций стал факт якобы использования Россией химоружия в британском Солсбери.

Санкции США против РФ делятся на два пакета, первый вступит в силу 22 августа, второй — через 90 дней осенью, если Кремль не даст гарантии неприменения химоружия и не разрешит наблюдателям ООН провести проверки "на местах".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил госсекретарю США Майку Помпео о категорическом неприятии Москвой новых санкций Вашингтона из-за "дела Скрипалей".

В беседе по телефону Лавров подчеркнул, что ни США, ни Великобритания, ни какое-либо другое государство за время после инцидента в Солсбери не предоставило ни единого факта, доказывающего подобные утверждения.