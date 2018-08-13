WhatsApp откроет спецслужбам доступ к перепискам пользователей

Такое решение было принято создателями мессенджера по требованию компании Facebook, которая является владельцем WhatsApp.

СУХУМ, 13 авг — Sputnik. Мессенджер WhatsApp больше не будет применять сквозное шифрование переписок пользователей, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Akket.

© Sputnik . Наталья Селиверстова Страшный вирус в образе женщины пугает пользователей WhatsApp

Этот шаг позволит спецслужбам легко получить доступ к перепискам всех пользователей.

Основатель компании Facebook, владеющей WhatsApp, Марк Цукерберг утверждает, что требование отказаться от сквозного шифрования было выдвинуто американскими властями. Поэтому с 2019 года появится версия приложения с ослабленным шифрованием, и это позволит сотрудникам спецслужб беспрепятственно получить информацию об интересующих их пользователях и таким образом предупреждать действия террористов и людей с психическими отклонениями.

По его словам, также планируется ввести рекламу в WhatsApp, чтобы компания смогла получать прибыль от мессенджера.

