"Тихое место": пограничники задержали на Псоу юного поклонника Сэлинджера

СУХУМ, 13 авг – Sputnik, Асмат Цвижба. Подросток из Абхазии пытался вброд пересечь реку Псоу, но был задержан на российской стороне и доставлен в ближайшее отделение полиции, сообщает "Живая Кубань".
По словам юноши, он перешел речку в поисках тихого места, чтобы наедине с природой почитать любимую книгу "Над пропастью во ржи" Сэлинджера. Парень уверял, что не собирался нарушать закон.
Пограничники проверили рюкзак нарушителя и действительно обнаружили знаменитое произведение.
"В связи с тем, что по российскому законодательству нарушитель не достиг возраста наступления административной и уголовной ответственности, сотрудники краснодарского Погрануправления передали несовершеннолетнего книголюба властям соседнего государства", — объяснили в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.
Юный поклонник американской литературы был возвращен на территорию Абхазии.