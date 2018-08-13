"Тихое место": пограничники задержали на Псоу юного поклонника Сэлинджера

СУХУМ, 13 авг – Sputnik, Асмат Цвижба. Подросток из Абхазии пытался вброд пересечь реку Псоу, но был задержан на российской стороне и доставлен в ближайшее отделение полиции, сообщает "Живая Кубань". © Sputnik Томас Тхайцук Гражданка Конго пыталась попасть в Абхазию по чужому паспорту

По словам юноши, он перешел речку в поисках тихого места, чтобы наедине с природой почитать любимую книгу "Над пропастью во ржи" Сэлинджера. Парень уверял, что не собирался нарушать закон.

Пограничники проверили рюкзак нарушителя и действительно обнаружили знаменитое произведение.

"В связи с тем, что по российскому законодательству нарушитель не достиг возраста наступления административной и уголовной ответственности, сотрудники краснодарского Погрануправления передали несовершеннолетнего книголюба властям соседнего государства", — объяснили в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

Юный поклонник американской литературы был возвращен на территорию Абхазии.