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Украина хочет создать аналог "списка Магнитского"

© Sputnik . Алексей Вовк
Новости
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США приняли так называемый закон Магнитского в декабре 2012 года. Позднее аналогичный закон вступил в силу в Канаде, Литве и Латвии.

СУХУМ, 13 авг — Sputnik. Министерство юстиции Украины предложит международным партнерам создать аналог "списка Магнитского", сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы ведомства Павла Петренко.

Флаг Великобритании на фоне часов Вестминстерского дворца в Лондоне.
© AFP 2018 / JUSTIN TALLIS
Закон о санкциях с "поправкой Магнитского" вступил в силу в Великобритании

На прошлой неделе Киев подал иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против Москвы, обвиняя "в нарушений прав осужденных в России украинцев". Москва заявила, что все права заключенных строго соблюдаются вне зависимости от их гражданства.

"Мы рассчитываем, что ЕСПЧ будет достаточно оперативно рассматривать это дело, и мы будем обращаться, чтоб это дело было определено как приоритетное Второе, мы будем обращаться к нашим международным партнерам с предложением формировать отдельный санкционный список, аналог "списка Магнитского", — сказал Петренко на пресс-конференции, которую транслировало агентство Укринформ.

Российские чиновники, чьи фамилии указаны в документе, отправленном Украиной в международный суд, по мнению Киева, причастны к нарушению прав осужденных украинцев.

США приняли так называемый закон Магнитского, который был направлен против подозреваемых в причастности к смерти скончавшегося в СИЗО "Матросская Тишина" Сергея Магнитского — юриста Hermitage Capital, в декабре 2012 года.

В 2016 году президент Барак Обама придал закону глобальный статус: в черный список стало возможным вносить не только россиян, но и граждан любых стран, которые нарушают права человека.



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