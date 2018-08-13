Путин встретится с Меркель

СУХУМ, 13 авг – Sputnik. Канцлер ФРГ Ангела Меркель примет 18 августа в правительственной резиденции Мезеберг президента России Владимира Путина, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя правительства Германии Штеффена Зайберта.

"Канцлер ФРГ примет 18 августа в 18.00 (19.00 по кишиневскому времени) президента РФ Владимира Путина в правительственной резиденции, замке Мезеберг. Центральными темами станут актуальные вопросы внешней политики", — сказал Зайберт.

По его словам, не исключено, что в ходе дискуссии будут подняты вопросы двусторонних отношений, конфликт в Сирии и урегулирование на востоке Украины, а также энергетическое сотрудничество.