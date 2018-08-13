Эрдоган: США наносят Турции удар в спину

В пятницу США объявили о двукратном повышении пошлин на ввозимые из Турции сталь и алюминий. Эрдоган пообещал ответить.

СУХУМ, 13 авг — Sputnik. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Вашингтон хочет нанести "удар в спину" Анкаре, сообщает РИА Новости.

"С одной стороны, вы говорите о стратегическом союзе, с другой — бьете в спину своего партнера. Мы не можем это принять", — заявил Эрдоган.

Турецкий лидер отметил, что Анкара не намерена сдаваться после санкционного давления со стороны США и собирается "повернуться к новым рынкам" и активизировать сотрудничество в рамках новых объединений.

В пятницу США объявили о двукратном повышении пошлин на ввозимые из Турции сталь и алюминий. Подобное решение вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума.