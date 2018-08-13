Ученые измерили скорость клеточной смерти

Это открытие позволяет понять, как заставить раковые клетки убивать себя или как предотвратить гибель клеток, например, при болезни Альцгеймера или мышечной дистрофии.

СУХУМ, 13 авг — Sputnik. Ученые из Стэнфордского университета в США сумели определлить скорость клеточной смерти, сообщает портал N+1. CC0 Ученые объяснили, почему вымерли первые люди

Ученые пришли к выводу, что смерть клетки начинается с повреждения одного из ее участков. Это служит толчком к высвобождению химического вещества, так называемого "сигнала смерти". Это вещество запускает "триггерную волну", или цепную реакцию, которая постепенно затрагивает другие участки клетки, высвобождая там такие же "сигналы".

В итоге клетка разрушается, а смерть одной клетки ведет к смерти соседних.

Однажды запущенный сигнал смерти, то есть "триггерная волна", будет распространяться до тех пор, пока в организме не закончится "сигнал смерти", то есть до его полной гибели.

Как установили ученые, скорость клеточной смерти составляет 30 микрометров в минуту (1,8 миллиметра в час).

Иногда механизм запрограмированной клеточной смерти используется животными для довольно неочевидных целей. Например, недавно группа шведских и французских ученых обнаружила, что "сигнал смерти" используется курами, чтобы придать перьям полосатую окраску.