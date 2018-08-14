Венесуэла переходит на рыночную стоимость бензина

Венесуэла считается страной с самым дешевым в мире бензином, который стоит один и шесть боливаров за литр в зависимости от марки при курсе "черного" рынка в 4 миллиона боливаров за доллар.

СУХУМ, 14 авг — Sputnik. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что республика переходит на рыночную стоимость бензина на внутреннем рынке с введением прямых субсидий, чтобы покончить с контрабандой топлива, в частности, в Колумбию, сообщает РИА Новости. © Sputnik . Максим Богодвид Bloomberg составил список стран с самым дешевым и дорогим бензином

"Будет система субсидий всему населению и общественному транспорту, но цена его должна быть международной, чтобы покончить с контрабандой. Будут прямые субсидии всем семьям, всем хозяевам автомобилей, лодок, автобусов, грузовиков — частным, государственным", — заявил Мадуро в эфире государственного телевидения.

Потери страны от этой контрабанды Мадуро оценил в 18 миллиардов долларов в год.

Как пояснил президент, идущая сейчас в Венесуэле перепись автотранспортных средств как раз и нужна для того, чтобы люди могли рассчитывать на субсидии. "Среда, четверг и пятница на этой неделе – и все, потом перепись закончится. Кто не будет в ней участвовать, должен будет платить за бензин по мировой цене", – сказал Мадуро.