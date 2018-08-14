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Акция протеста перед пресс-конференцией Роберта Кочаряна в Ереване title=Акция протеста перед пресс-конференцией Роберта Кочаряна в Ереване

Армения протестует против освобождения экс-президента Кочаряна

© Sputnik Nana Martirosyan
Новости
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Экс-президента Армении Роберта Кочаряна отпустили из-под стражи в зале суда после того, как апелляционный суд удовлетворил ходатайство адвокатов об изменении меры пресечения в понедельник 13 августа.

СУХУМ, 14 авг — Sputnik. Пресс-конференцию освобожденного из-под стражи в понедельник экс-президента Армении Роберта Кочаряна прервали ворвавшиеся в зал протестующие, сообщает РИА Новости.

В акции участвуют несколько десятков человек, они скандируют: "Убийца!" Перед этим протестующие митинговали у здания "Эребуни плаза", где проходит пресс-конференция.

Sputnik Армения сообщает, что несколько человек успели прорваться в зал, несмотря на то, что дверь закрыли полицейские. Сам Кочарян еще не появился.

Как заявил активист Давид Петросян, революция в Армении произошла, ее не повернуть обратно. По его словам, в стране есть свободные граждане, которые в любой момент готовы участвовать в процессе восстановления справедливости.

Специальная следственная служба 26 июля предъявила обвинение Кочаряну в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года, в результате которых погибли десять человек, около 200 получили ранения. Через день он был арестован на два месяца. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. По мнению экс-президента, это может быть связано с желанием нейтрализовать его участие в политических процессах в преддверии внеочередных парламентских выборов.

Теги:
Роберт Кочарян, Армения


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