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Пустыня пустынная

Будет жарко: ученые обещают рекордное потепление в ближайшие пять лет

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По мнению ученых из Объединенного исследовательского центра Европейской комиссии, уже к 2100 году катастрофические явления, вызванные глобальным потеплением, могут затронуть 351 миллион европейцев, а ежегодное число погибших может составить ужасающую цифру в 152 тысячи человек.

СУХУМ, 15 авг — Sputnik. Серьезное потепление и частая повторяемость опасных аномальных явлений практически неизбежны в ближайшие пять лет. К такому выводу пришли двое ученых-климатологов во время испытаний новой методики предсказания погодных изменений. Их статью опубликовало издание Nature Communications.Об этом сообщает 360TV.

Земля
© Информационно-аналитический портал 1RRE
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Флориан Севелле из университета Бреста во Франции и Сибрен Дрижфхоут из Метеорологического института Нидерландов создали принципиально новый инструмент анализа и предсказания климата, система позволяет не только определять усредненные климатические характеристики ближайшего будущего, но и вычислять вероятность различных экстремальных явлений, частоту их повторяемости. В основе прогноза — статистические данные о похожих событиях в прошлом.

На основании анализа изменений климата за последние 50 лет ученые сделали вывод о том, что характерные для 2016 и 2017 годов аномально высокие температуры воздуха и поверхности воды сохранятся и в ближайшие пять лет. Причем можно с уверенностью сказать, что для океанов повышенный температурный режим сохранится даже дольше. Будут повторяться и неприятные аномалии в виде "тепловых волн", затяжных периодов сильных осадков и резких летних похолоданий.

Ученые отметили также растущую повторяемость аномальных явлений. Причиной тому является прогрессирующее глобальное потепление. Нормализацию климата можно ожидать не ранее 2022 года. Однако сохраняется 69% вероятности того, что процесс этот продлится и дальше.

 

 



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    В Азербайджане археологи нашли уникальную древнюю крепость и исторические объекты, в том числе тендир, которому более тысячи лет.

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