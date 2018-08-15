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Гены

Генетики из России смогут "вычислить" внешность будущего ребенка

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Новости
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Программа, разработанная учеными может стать востребованной при массовом распространении технологий искусственного оплодотворения.

СУХУМ, 15 авг — Sputnik. Российские ученые создали программу, которая позволяет сравнивать ДНК родителей и определять, как будет выглядеть некоторые черты их ребенка, сообщает РИА Новости.

"Многие родители мечтают иметь здорового и красивого ребенка. Разработанный нами алгоритм уже сегодня позволяет предсказывать черты будущего ребенка, а со временем может стать необходимым для расчетов при планировании беременности", — комментирует Валерий Ильинский, генетик, генеральный директор медико-генетического центра Genotek.

Ученые активно ищут гены, которые определяют форму различных черт лица и тела, в том числе рост, массу, склонность к полноте, физическую силу и многие другие характеристики. Нарушения в работе этих генов, как сегодня считают генетики, часто приводят к развитию серьезных болезней, в том числе нарушению развития ребенка и разным формам физического уродства.

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К примеру, недавно ученые обнаружили, что сразу четыре гена управляют формой носа, а заостренность подбородка зависит от одного гена.

Научные сотрудники Genotek смогли решить вопрос, в какой мере эти гены влияют друг на друга и на другие участки ДНК, используя системы искусственного интеллекта, проанализировавшие тот набор данных, который российский стартап накопил за годы своей работы с ДНК пациентов из России и стран ближнего и дальнего зарубежья.

Используя закономерности, открытые подобным образом, российские ученые создали алгоритм, учитывающий влияние 30 различных генов на облик человека. Как показали последующие тесты, он достаточно хорошо прогнозирует цвет глаз, волос и кожи будущего ребенка.

Как подчеркивают ученые, они не призывают использовать этот алгоритм для того, чтобы создавать "детей по заказу" или вмешиваться в естественный процесс формирования зародыша. Подобные вещи сегодня напрямую запрещены законами России, Великобритании, Китая, Канады и многих других стран, и большинство их жителей относится к подобным вещам отрицательно.



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