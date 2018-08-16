10:42 16 Августа 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.38
  • EUR75.23
Поиск
Поисковая система Google

Google будет отслеживать политическую рекламу на своих ресурсах

Google
Новости
Получить короткую ссылку
6 0 0

Новая информация касается рекламодателей, которые, начиная с 31 мая, потратили на политическую рекламу в Google более 500 долларов.

СУХУМ, 16 авг — Sputnik. Компания Google создала специальный сервис для отслеживания информации о политической рекламе, размещенной на ее ресурсах, передает РИА Новости.

"В этой базе данных вы найдете сведения о политических объявлениях, которые показывались на Google и на ресурсах наших партнеров для продвижения кандидатов на должность в федеральных органах власти", — говорится в заявлении.

Отмечается, что информация будет обновляться раз в месяц.

Логотип Google
© AFP 2018 / Loic Venance
Шпион, выйди вон: Google позволяет читать почту пользователей

Аналогичные меры, регулирующие размещение политической рекламы, в июне приняли социальные сети Facebook и Twitter.

Ранее американские СМИ обвинили Россию в поддержке президента США Дональда Трампа на выборах-2016 через соцсети, но не предоставили никаких доказательств этого. Социальные сети, включая Facebook и Twitter, обязались сотрудничать в этом вопросе с комитетами сената и палаты представителей США, которые ведут расследование предполагаемого "российского вмешательства" в выборы и "сговора Трампа с Россией".

Впоследствии показания представителей Twitter, Facebook и Google в конгрессе США подтвердили отсутствие доказательств государственного российского вмешательства выборы в США.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции, Великобритании и Германии, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.



Главные темы

  • Истребители F16 и Eurofighter Typhoon
    Британские истребители сопроводили российские самолеты над Черным морем

    Королевские ВВС сообщили, что российские Су-24 приблизились к пространству НАТО. В Минобороны РФ подчеркнули, что это были учебные полеты и ни одного Су-24 среди самолетов не было.

    69
  • Археология
    Кобахия о работе археолога: трудились как проклятые

    Во многих странах постсоветского пространства ежегодно 15 августа отмечается неофициальный профессиональный праздник археологов. Абхазский ученый-археолог Батал Кобахия рассказал Sputnik Абхазия о том, какими качествами должен обладать представитель этой профессии, почему они работают как проклятые и чем сегодня живет археология в Абхазии.

    97
  • Школьная ярмарка в Центральном детском магазине
    Эксперты рассказали, каким должен быть идеальный школьный рюкзак

    Роскачество завершило проверку школьных рюкзаков в России; кроме того, эксперты подготовили рекомендации, на что стоит обращать внимание при выборе рюкзаков для детей. Испытания прошли рюкзаки и портфели с мягкой и жесткой спинкой для разных возрастных групп.

    76

Орбита Sputnik

  • Граница Южной Осетии с Грузией
    Граница на замке

    Госграница Южной Осетии с Грузией будет закрыта в течение трех дней во время празднования юбилея признания РЮО.

  • Контейнеры на международном грузовом терминале, фото из архива
    Торговая экспансия

    В ближайшем будущем Азербайджан планирует существенно увеличить число торговых домов за рубежом.

  • Кинопродюсер Степан Мартиросян и актер Сильвестер Сталоне
    Дорога домой

    Верховный суд России признал законным решение Генпрокуратуры о выдаче голливудского кинопродюсера Степана Мартиросяна Армении, где он проходит по делу о мошенничестве.

  • Автопробег Русского союза Латвии - За Русские школы
    И боль, и надежда

    Кандидат в премьеры от Русского союза Латвии Андрей Мамыкин поделился впечатлениями от автопробега "За русские школы".

  • Строительство авиаполигона в Казлу-Руде
    Самоубийственное пике

    Почему проект создания нового авиаполигона НАТО в Литве, направленный против России, обещает много неприятных сюрпризов самой балтийской республике?

  • Учебный класс
    Дорогое образование

    Август - тяжелая пора для родителей: в этот период нужно подготовить детей к школе. Sputnik Молдова подсчитал, сколько денег потребуется на одного ребенка.

  • Граница Южной Осетии с Грузией
    Граница на замке

    Госграница Южной Осетии с Грузией будет закрыта в течение трех дней во время празднования юбилея признания РЮО.

  • Контейнеры на международном грузовом терминале, фото из архива
    Торговая экспансия

    В ближайшем будущем Азербайджан планирует существенно увеличить число торговых домов за рубежом.

  • Кинопродюсер Степан Мартиросян и актер Сильвестер Сталоне
    Дорога домой

    Верховный суд России признал законным решение Генпрокуратуры о выдаче голливудского кинопродюсера Степана Мартиросяна Армении, где он проходит по делу о мошенничестве.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Спасатели на месте крушения моста в Италии
Смерть на автостраде: в Генуе обрушился мост
СПУТНИК_Мужчина рассказал, как чудом выжил во время обрушения моста в Италии
Громкий шум и долгое падение: выживший при обрушении моста в Италии рассказал о спасении
Стресс
Десять самых стрессовых профессий

Соцсети

Sputnikabkhazia