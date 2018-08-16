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Истребители F16 и Eurofighter Typhoon

Британские истребители сопроводили российские самолеты над Черным морем

© Sputnik . Алексей Витвицкий
Новости
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Королевские ВВС сообщили, что российские Су-24 приблизились к пространству НАТО. В Минобороны РФ подчеркнули, что это были учебные полеты и ни одного Су-24 среди самолетов не было.

СУХУМ, 16 авг – Sputnik. Над Черным морем вблизи воздушного пространства НАТО два британских истребителя Eurofighter Typhoon сопроводили российские Су-24, сообщает РИА Новости со ссылкой на Королевские ВВС Великобритании.

Американский эсминец USS Ross. Архивное фото.
© Фото : Flickr/Official U.S. Navy Page
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В ведомстве сообщили, что в понедельник истребители поднялись в воздух с авиабазы в Румынии из-за того, что "шесть российских самолетов Су-24 приблизились к пространству НАТО".

В Министерстве обороны России заявили, что четыре самолета выполняли плановые учебные полеты над акваторией Черного моря, и среди них не было ни одного Су-24.

В ведомстве подчеркнули, что полеты морской авиации выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Кроме того, как сообщает оборонное ведомство, самолет одной из стран НАТО держался на расстоянии более 30 километров и не приближался к российской авиации.

Британские ВВС не первый раз поднимают в воздух свои истребители для сопровождения российских самолетов. Так, в конце июля два истребителя Typhoon вылетели с военной базы в Румынии в связи с полетами Су-24 вблизи пространства НАТО. В мае британские истребители также сопроводили Ил-20 над Черным морем.



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