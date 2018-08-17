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Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору школьной формы

© Sputnik . Николай Хижняк
Новости
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В Абхазии практически самой обсуждаемой темой последних двух месяцев стала школьная форма: с нового учебного года во всех школах ее ношение станет обязательным.

СУХУМ, 17 авг — Sputnik. Роспотребнадзор дал рекомендации, как выбрать для ребенка школьную форму, пишет РИА Новости.

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© Sputnik Леон Гуния
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"Неправильно подобранный костюм или его низкое качество могут вызывать различные заболевания, в том числе заболевания кожи, такие, как контактный и атопический дерматиты, а также простудные заболевания, например грипп, острые респираторные заболевания и заболевания органов дыхания. Поэтому одежда… должна быть сшита из натуральных материалов, соответствующих требованиям биологической и химической безопасности, предъявляемым к швейным изделиями, текстильным материалам", — подчеркнули в ведомстве.

В Роспотребнадзоре рассказали, на что стоит обратить внимание при покупке школьной формы для ребенка:

  • форма должна поддерживать комфортный для ребенка микроклимат так называемого пододежного пространства — это температура тела, влажность, паро- и воздухопроницаемость;
  • лучше всего подходят для школьной формы хлопок и лен для осеннего и весеннего времени, шерсть и кашемир — для зимы;
  • от изделия не должен исходить резкий запах, а продавец обязан предъявлять декларацию или сертификат о соответствии на каждое изделие;
  • кроме того, при покупке школьной формы следует правильно выбрать размер, одежда не должна быть слишком узкой и мешать движениям ребенка.

В Абхазии практически самой обсуждаемой темой последних двух месяцев стала школьная форма: с нового учебного года во всех школах ее ношение станет обязательным. Как отмечают в Госстандарте, цена, стандарт качества и пошив формы не регламентируются.

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