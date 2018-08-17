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Российские ученые создали айс-шлем от инсульта и других заболеваний

© Sputnik . Pavel Lisitsyn
Новости
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Прибор создан в рамках проекта "Криотехномед", который направлен на разработку и внедрение в медицинскую практику инновационного аппарата терапевтической гипотермии (охлаждения).

СУХУМ, 17 авг — Sputnik. Охлаждающий шлем для использования в первые часы после инсульта или черепно-мозговой травмы создали российские ученые из "Сколково", сообщает портал Inc.Russia.

Изобретение, по словам авторов, может снизить смертность пациентов почти в два раза.

Прибор создан в рамках проекта "Криотехномед", который направлен на разработку и внедрение в медицинскую практику инновационного аппарата терапевтической гипотермии (охлаждения).

Охлаждающий шлем может в течение длительного времени держать отдельные органы и части тела, например голову, в пониженной температуре. Сам прибор представляет собой систему трубок, подключенных к аппарату величиной с небольшой холодильник. Из аппарата по трубкам к шлему поступает жидкий хладагент с температурой не ниже 32 градусов Цельсия.

Российские ученые создали айс-шлем от инсульта и других заболеваний
© Inc.Russia/"Криотехномед"
Российские ученые создали айс-шлем от инсульта и других заболеваний

Более 600 человек участвовали в клинических испытаниях шлема, по итогам изобретение было запатентовано. Шлем также собираются применять в предупреждении или ослаблении болезни Альцгеймера, неврологии, наркологии, артрологии, неонатологии и спортивной медицине.



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