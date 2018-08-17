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Скелет древнего кита найден на участке будущей железной дороги-подхода к Крымскому мосту

Десять миллионов лет спустя: в Крыму нашли скелет доисторического кита

© Фото: Инфоцентр "Крымский мост"
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Ученые проводят археологические исследования на месте строительства железной дороги к Крымскому мосту

СУХУМ, 17 авг — Sputnik. Археологи нашли фрагменты скелета древнего кита во время исследований перед строительством железной дороги к Крымскому мосту,  сообщил информационный центр "Крымский мост".

Скелет древнего кита найден на участке будущей железной дороги-подхода к Крымскому мосту
© Фото: Инфоцентр "Крымский мост"
Скелет древнего кита найден на участке будущей железной дороги-подхода к Крымскому мосту

Останки древнего кита – позвоночник и ребра лежали на глубине трех метров около десяти миллионов лет. Ученые считают, что фрагменты принадлежат древнему киту цетотерию, который достигал до пяти метров в длину.

"Ценность находки в том, что это сочлененный скелет древнего кита. Черепные кости не сохранились, но полностью представлен позвоночный столб  — от грудного отдела до хвостового. Все фрагменты принадлежат одному экземпляру. Такие находки бывают нечасто. Хорошо видна структура костной ткани. Это позволит нам изучить останки животного и получить полезную информацию о строении древнего организма", — объяснил ведущий методист Таврической академии Дмитрий Старцев.

Скелет древнего кита найден на участке будущей железной дороги-подхода к Крымскому мосту
© Фото: Инфоцентр "Крымский мост"
Скелет древнего кита найден на участке будущей железной дороги-подхода к Крымскому мосту

По словам ученых, кит обитал в Сарматском море, которое в те времена омывало берега современного Керченского полуострова, но со временем высохло, и останки животного остались на поверхности.

Скелет древнего кита найден на участке будущей железной дороги-подхода к Крымскому мосту
© Фото: Инфоцентр "Крымский мост"
Скелет древнего кита найден на участке будущей железной дороги-подхода к Крымскому мосту

Найденные фрагменты будут переданы в музей Крымского полуострова.



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