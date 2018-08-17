Десять миллионов лет спустя: в Крыму нашли скелет доисторического кита

СУХУМ, 17 авг — Sputnik. Археологи нашли фрагменты скелета древнего кита во время исследований перед строительством железной дороги к Крымскому мосту, сообщил информационный центр "Крымский мост".

© Фото: Инфоцентр "Крымский мост" Скелет древнего кита найден на участке будущей железной дороги-подхода к Крымскому мосту

Останки древнего кита – позвоночник и ребра лежали на глубине трех метров около десяти миллионов лет. Ученые считают, что фрагменты принадлежат древнему киту цетотерию, который достигал до пяти метров в длину.

"Ценность находки в том, что это сочлененный скелет древнего кита. Черепные кости не сохранились, но полностью представлен позвоночный столб — от грудного отдела до хвостового. Все фрагменты принадлежат одному экземпляру. Такие находки бывают нечасто. Хорошо видна структура костной ткани. Это позволит нам изучить останки животного и получить полезную информацию о строении древнего организма", — объяснил ведущий методист Таврической академии Дмитрий Старцев.

© Фото: Инфоцентр "Крымский мост" Скелет древнего кита найден на участке будущей железной дороги-подхода к Крымскому мосту

По словам ученых, кит обитал в Сарматском море, которое в те времена омывало берега современного Керченского полуострова, но со временем высохло, и останки животного остались на поверхности.

© Фото: Инфоцентр "Крымский мост" Скелет древнего кита найден на участке будущей железной дороги-подхода к Крымскому мосту

Найденные фрагменты будут переданы в музей Крымского полуострова.