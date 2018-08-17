На танке по воде: российские военные из Абхазии провели учения в Вологде

СУХУМ, 17 авг – Sputnik. Танкисты российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Абхазии, завершили проведение полевого выхода на полигоне "Прудбой" в Волгоградской области, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

"Экипажи танков преодолевали водные преграды шириной более 50 метров, двигаясь по дну водоема с погружением на глубину до пяти метров. Кроме того, личный состав отработал действия в случае затопления боевой машины, кислородного голодания, поражения отравляющими веществами и взрывной волной", — добавил он.

В условиях нулевой видимости танкисты, ориентируясь только по приборам, управляли танками по дну водоема без переключения передач, остановок и резких поворотов.

Учения танковых и мотострелковых подразделений ЮВО в Волгоградской области © Sputnik . Кирилл Брага

Учения танковых и мотострелковых подразделений ЮВО в Волгоградской области © Sputnik . Кирилл Брага

Учения танковых и мотострелковых подразделений ЮВО в Волгоградской области © Sputnik . Кирилл Брага 1 / 3 © Sputnik . Кирилл Брага Учения танковых и мотострелковых подразделений ЮВО в Волгоградской области

"Накануне преодоления водных преград на всех машинах проводилось дополнительное обслуживание, задраивались люки, а все швы обрабатывались специальной герметичной смазкой", — отметил Астафьев.

Всего в учебных мероприятиях принимали участие до 200 военнослужащих базы в составе экипажей танков Т-72Б3. На занятиях все танкисты были экипированы в индивидуальные аварийно-спасательные средства, изолирующие дыхательные аппараты ИП-5, которые позволяют военнослужащему провести под водой около одного часа.