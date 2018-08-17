Украинская армия обстреляла российских журналистов в Донбассе

Сегодня представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщил, что на окраине Донецка под огонь украинских силовиков попали представители Международного комитета Красного Креста.

СУХУМ, 17 авг — Sputnik. Журналисты ВГТРК (Россия) попали под огонь вооруженных сил Украины (ВСУ) в донецком поселке, сообщает РИА Новости.

Спецкор ВГТРК Андрей РУденко сообщил, что никто из журналистов не пострадал.

"Съемочная группа Александра Сладкова, военного корреспондента ВГТРК, попала под огонь украинских военных в Донбассе. Журналисты ехали снимать последствия других обстрелов, которые стали уже регулярными", — говорится в сообщении на сайте.

Весной съемочная группа Сладкова уже попадала под огонь ВСУ вблизи населенного пункта Крутая Балка. В результате были ранены российский журналист Павел Выдрин и звукооператор Игорь Уклеин.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.