Подробности о деле советского разведчика Зорге раскрыли в Японии

Рихард Зорге и его группа внесли большой вклад в сдерживание возможности войны между Японией и СССР и предупреждение войны в Европе.

СУХУМ, 18 авг — Sputnik. Семья Тайдзо Ота, который возглавлял в годы Второй мировой войны шестой уголовный отдел министерства юстиции Японии, обнародовала документы, подтверждающие, что власти страны в то время старались всячески ограничить утечку информации о деле Рихарда Зорге в СМИ, сообщает РИА Новости. © Sputnik / Томас Тхайцук Закан Нанба: абхазские бойцы проявляли чудеса храбрости в Великой Отечественной

Группа Зорге была арестована в октябре 1941 года, а впервые о существовании дела минюст сообщил лишь 16 мая 1942 года. Документы внутреннего пользования указывают на то, что проводилась жесткая цензура. Так, например, была рекомендация "вычеркнуть прилагательное "важный" в словосочетании "дело важной секретности".

Рихард Зорге родился в 1895 году в Баку. В 1914 году вступил добровольцем в немецкую армию и принял участие в Первой мировой войне. В 1919 году вступил в Коммунистическую партию Германии, а в 1924 году уехал в Москву и принял советское гражданство.

В 1929 году он был завербован руководителем советской военной разведки Яном Берзиным и выполнял задания за границей. Работал под псевдонимами — Ика Рихардович Зонтер, Рамзай, Инсон и др. Успешно действовал в Китае в 1930-1932 годах, создал агентурную сеть, передававшую ценную информацию. Вернувшись из Китая в Германию, Зорге наладил связи с военной разведкой и гестапо, вступил в Национал-социалистическую рабочую партию Германии (НСДРП).

Зорге и его группа внесли большой вклад в сдерживание возможности войны между Японией и СССР и предупреждение войны в Европе. За четыре месяца до нападения Германии на Советский Союз Зорге информировал советское правительство о дате начала Великой Отечественной войны. 18 октября 1941 года Рихард Зорге и его помощники были арестованы японскими властями. 7 ноября 1944 года он был казнен в токийской тюрьме.

В 1964 году Рихарду Зорге посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.