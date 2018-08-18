10:31 18 Августа 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.88
  • EUR76.18
Поиск
Герой Советского Союза, разведчик Рихард Зорге.

Подробности о деле советского разведчика Зорге раскрыли в Японии

© Sputnik . РИА Новости
Новости
Получить короткую ссылку
15 0 0

Рихард Зорге и его группа внесли большой вклад в сдерживание возможности войны между Японией и СССР и предупреждение войны в Европе.

СУХУМ, 18 авг — Sputnik. Семья Тайдзо Ота, который возглавлял в годы Второй мировой войны шестой уголовный отдел министерства юстиции Японии, обнародовала документы, подтверждающие, что власти страны в то время старались всячески ограничить утечку информации о деле Рихарда Зорге в СМИ, сообщает РИА Новости.

Закан Нанба
© Sputnik / Томас Тхайцук
Закан Нанба: абхазские бойцы проявляли чудеса храбрости в Великой Отечественной

Группа Зорге была арестована в октябре 1941 года, а впервые о существовании дела минюст сообщил лишь 16 мая 1942 года. Документы внутреннего пользования указывают на то, что проводилась жесткая цензура. Так, например, была рекомендация "вычеркнуть прилагательное "важный" в словосочетании "дело важной секретности".

Рихард Зорге родился в 1895 году в Баку. В 1914 году вступил добровольцем в немецкую армию и принял участие в Первой мировой войне. В 1919 году вступил в Коммунистическую партию Германии, а в 1924 году уехал в Москву и принял советское гражданство.

В 1929 году он был завербован руководителем советской военной разведки Яном Берзиным и выполнял задания за границей. Работал под псевдонимами — Ика Рихардович Зонтер, Рамзай, Инсон и др. Успешно действовал в Китае в 1930-1932 годах, создал агентурную сеть, передававшую ценную информацию. Вернувшись из Китая в Германию, Зорге наладил связи с военной разведкой и гестапо, вступил в Национал-социалистическую рабочую партию Германии (НСДРП).

Зорге и его группа внесли большой вклад в сдерживание возможности войны между Японией и СССР и предупреждение войны в Европе. За четыре месяца до нападения Германии на Советский Союз Зорге информировал советское правительство о дате начала Великой Отечественной войны. 18 октября 1941 года Рихард Зорге и его помощники были арестованы японскими властями. 7 ноября 1944 года он был казнен в токийской тюрьме.

В 1964 году Рихарду Зорге посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Производство лекарственных препаратов в Хабаровске
    Не лечит, а калечит

    Партия сильнодействующих лекарств из Латвии, которая предназначалась для лечения солдат ВСУ, три месяца пролежала на складе без надлежащих условий.

  • Почему так дорого?

    Министерство юстиции Литвы представило результаты сравнения цен на непродовольственные товары в Литве и других странах Евросоюза.

  • Здание Белого дома в Вашингтоне за забором
    Крепкий лей

    Как обвал рубля ударил по Молдове, и что ждет российскую валюту в конце августа и сентябре, выяснял корреспондент Sputnik.

  • Две женщины на улице. архивное фото
    Второй будешь?

    Закон в Таджикистане запрещает иметь двух жен, но это мало кого останавливает: для девушек статус второй жены - пылкая любовь без надоедливой бытовухи, для женщин постарше - решение материальных проблем и спасение от одиночества.

  • Успенский собор и колокольня Рязанского кремля
    Братские отношения

    Во время форума древних городов посол Узбекистана в России предложил Рязани стать побратимом Бухары.

  • Военный с биноклем, иллюстративное фото
    Улетела навсегда

    Силы обороны Эстонии прекратили поиски выпущенной истребителем НАТО ракеты класса "воздух-воздух".

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Роберт де Ниро
Легендарный мафиози или милый дедушка: Роберту де Ниро — 75 лет
Пять метров костей: как выглядит скелет древнего кита, найденный в Крыму
Пять метров костей: как выглядит скелет древнего кита, найденный в Крыму
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia