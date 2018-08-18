Доказательств нет: Сенат США не нашел подтверждений сговора Путина и Трампа

Расследование о возможном сговоре Дональда Трампа с руководством России продолжается в Сенате США. В ближайшее время будут допрошены новые свидетели.

СУХУМ, 18 авг — Sputnik. Глава комитета по разведке сената США Ричард Берр сообщил в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс, что по итогам 19 месяцев кропотливой работы, фактических доказательств сговора президента США Дональда Трампа с Россией выявлено не было, передает РИА Новости.

"Сегодня нет фактических полученных нами доказательств того, что между Россией и Дональдом Трампом были тайная договоренность или сговор", — заявил сенатор.

Однако Берр подчеркнул, что худшим решением комитета может стать преждевременное прекращение расследования. Он добавил, что существует необходимость провести беседы за закрытими дверями с еще несколькими людьми, есть и те, с кем придется встретиться повторно. Сроки окончания расследования Берр называть не смог.

© AFP 2018 / GUILLERMO ARIAS Стена раздора: Трамп угрожает остановить работу правительства

Как предполагается, в первых числах сентября комитет планирует встретится с главным операционным директором Facebook Шерил Сэндберг и главой Twitter Джеком Дорси.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей президента Дональда Трампа с Россией ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в комитетах по разведке палаты представителей и конгресса США.

Москва неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".