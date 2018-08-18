17:08 18 Августа 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.88
  • EUR76.18
Поиск
Владимир Путин и Дональд Трамп, архивное фото

Доказательств нет: Сенат США не нашел подтверждений сговора Путина и Трампа

AP Photo/Evan Vucci
Новости
Получить короткую ссылку
5 0 0

Расследование о возможном сговоре Дональда Трампа с руководством России продолжается в Сенате США. В ближайшее время будут допрошены новые свидетели.

СУХУМ, 18 авг — Sputnik. Глава комитета по разведке сената США Ричард Берр сообщил в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс, что по итогам 19 месяцев кропотливой работы, фактических доказательств сговора президента США Дональда Трампа с Россией выявлено не было, передает РИА Новости.

"Сегодня нет фактических полученных нами доказательств того, что между Россией и Дональдом Трампом были тайная договоренность или сговор", — заявил сенатор.
Однако Берр подчеркнул, что худшим решением комитета может стать преждевременное прекращение расследования. Он добавил, что существует необходимость провести беседы за закрытими дверями с еще несколькими людьми, есть и те, с кем придется встретиться повторно. Сроки окончания расследования Берр называть не смог.

Американо-мексиканская граница
© AFP 2018 / GUILLERMO ARIAS
Стена раздора: Трамп угрожает остановить работу правительства

Как предполагается, в первых числах сентября комитет планирует встретится с главным операционным директором Facebook Шерил Сэндберг и главой Twitter Джеком Дорси.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей президента Дональда Трампа с Россией ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в комитетах по разведке палаты представителей и конгресса США.

Москва неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

Теги:
сговор, Сенат США, Дональд Трамп, США, Россия


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Производство лекарственных препаратов в Хабаровске
    Не лечит, а калечит

    Партия сильнодействующих лекарств из Латвии, которая предназначалась для лечения солдат ВСУ, три месяца пролежала на складе без надлежащих условий.

  • Почему так дорого?

    Министерство юстиции Литвы представило результаты сравнения цен на непродовольственные товары в Литве и других странах Евросоюза.

  • Здание Белого дома в Вашингтоне за забором
    Крепкий лей

    Как обвал рубля ударил по Молдове, и что ждет российскую валюту в конце августа и сентябре, выяснял корреспондент Sputnik.

  • Две женщины на улице. архивное фото
    Второй будешь?

    Закон в Таджикистане запрещает иметь двух жен, но это мало кого останавливает: для девушек статус второй жены - пылкая любовь без надоедливой бытовухи, для женщин постарше - решение материальных проблем и спасение от одиночества.

  • Успенский собор и колокольня Рязанского кремля
    Братские отношения

    Во время форума древних городов посол Узбекистана в России предложил Рязани стать побратимом Бухары.

  • Военный с биноклем, иллюстративное фото
    Улетела навсегда

    Силы обороны Эстонии прекратили поиски выпущенной истребителем НАТО ракеты класса "воздух-воздух".

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Роберт де Ниро
Легендарный мафиози или милый дедушка: Роберту де Ниро — 75 лет
Ракетоносцы Ту-160 впервые приземлились на Чукотке
Ракетоносцы Ту-160 впервые приземлились на Чукотке
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia