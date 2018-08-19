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Министерство финансов в США Вашингтоне

США готовят введение санкций против "Северного потока — 2"

© AFP 2018 / Brendan Smialowski
Новости
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19 0 0

Европейские компании - партнёры "Газпрома" - могут попасть под американские санкции, о которых, как пишут СМИ, будет объявлено в течении ближайших недель.

СУХУМ, 19 авг — Sputnik. В минувшую субботу, 18 августа, американская газета Wall Street Journal рассказала своим читателям о санкциях, которые Вашингтон готовится ввести против компаний, принимающих участие в газовом проекте "Северный поток — 2". Об этом сообщает РИА Новости. Со ссылкой на бывших и действующих американских чиновников WSJ утверждает, что объявить об ограничительные мерах власти США могут уже в течение ближайших нескольких недель.

Открытие Быстрицкого газового месторождения в Львовской области
© Sputnik . Стрингер
"Северный поток – 2" или НАТО: чья возьмет

Wall Street Journal информирует, что к участию в "Северном потоке — 2" привлечены европейске партнеры российского "Газмпрома" — Wintershall AG, Royal Dutch Shell PLC, Engie SA, OMVAG и Uniper SE.

Издание также напоминает о ранее безуспешных попытках американских властей помешать строительству первого "Северного потока": "Все меры оказались безуспешными".

"Северный поток-2" — один из крупнейших газовых проектов Европы последнего времени, который предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с первым "Северным потоком".

В руковдстве России неоднократно подчеркивали, что идея газопровода носит исключительно коммерческий характер и политизировать ее не следует. За реализацию "Северного потока-2" в Европе выступают Германия и ряд других западноевропейских стран.

 



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